Campionato di marcia Prato capitale delle gare

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Circa 350 atleti provenienti da tutta Italia pronti a sfidarsi, ad ogni livello. E’ quel che promette ilitaliano edi società di, che si terrà dopodomani e che almeno per la giornata di domenica vedrà convergere in città alcuni dei miglioritori italiani (e non solo). La kermesse organizzata dall’Atleticapartirà da viale Galilei e si snoderà lungo un "circuito" di 3 km sino alla rotatoria con via Marradi, che i concorrenti percorreranno più volte. "Questa è forse la più importante manifestazione disu strada del 2024 a livello italiano - ha detto il presidente dell’Atletica, Sauro Settesoldi - la competizione ci sta a cuore anche perché la nostra squadra juniores femminile è in testa aldi categoria e il nostro auspicio è che riesca a vincere".