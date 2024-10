Camion si ribalta e perde il carico: traffico paralizzato (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella serata di ieri, tra i caselli di Sirmione e Peschiera della A4, in direzione Verona, un autoarticolato si è ribaltato bloccando il traffico per diverse ore. Secondo le ricostruzioni, intorno alle 19 il mezzo avrebbe sbandato, finendo per perdere uno dei suoi due container e disperdendo Bresciatoday.it - Camion si ribalta e perde il carico: traffico paralizzato Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella serata di ieri, tra i caselli di Sirmione e Peschiera della A4, in direzione Verona, un autoarticolato si èto bloccando ilper diverse ore. Secondo le ricostruzioni, intorno alle 19 il mezzo avrebbe sbandato, finendo perre uno dei suoi due container e disndo

