Calciomercato Milan, anche il Brentford su Morten Frendrup. La situazione (Di venerdì 11 ottobre 2024) Calciomercato Milan, oltre a Samuele Ricci, i rossoneri seguono anche il rossoblù Morten Frendrup per la posizione di Ismael Bennacer Il discorso mercato non è mai chiuso, nemmeno in pieno ottobre. La situazione del Milan, partito in modo alquanto preoccupante, non può che far pensare già a gennaio e a quando le squadre potranno agire sul mercato per rinforzarsi. Soprattutto in centrocampo, tra le mura rossonere bisogna, come noto, pensare di correre ai ripari, considerando il brutto infortunio di Ismael Bennacer, che rende corta la rosa di Paulo Fonseca in quella zona di campo. Tra i diversi nomi discussi, su tutti quello del talento granata Samuele Ricci, spunta il profilo del centrocampista del Genoa Morten Frendrup. Milan, la Premier su Morten Frendrup: la situazione Calciomercato Milan, Morten Frendrup nuovo obiettivo a centrocampo. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, anche il Brentford su Morten Frendrup. La situazione Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), oltre a Samuele Ricci, i rossoneri seguonoil rossoblùper la posizione di Ismael Bennacer Il discorso mercato non è mai chiuso, nemmeno in pieno ottobre. Ladel, partito in modo alquanto preoccupante, non può che far pensare già a gennaio e a quando le squadre potranno agire sul mercato per rinforzarsi. Soprattutto in centrocampo, tra le mura rossonere bisogna, come noto, pensare di correre ai ripari, considerando il brutto infortunio di Ismael Bennacer, che rende corta la rosa di Paulo Fonseca in quella zona di campo. Tra i diversi nomi discussi, su tutti quello del talento granata Samuele Ricci, spunta il profilo del centrocampista del Genoa, la Premier su: lanuovo obiettivo a centrocampo.

