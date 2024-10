Cade dalla bici e chiede soldi: il ritorno della truffa del finto rider (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ore 19, via Volturno. Un rumore che sa tanto di urto, la caduta dalla bici, la richiesta di denaro per non mettere in campo l'assicurazione. Una serie di pretese ritenute poco attendibili. Tutti gli elementi che hanno fatto riportare alla mente la truffa del finto rider: questo portale aveva Romatoday.it - Cade dalla bici e chiede soldi: il ritorno della truffa del finto rider Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ore 19, via Volturno. Un rumore che sa tanto di urto, la caduta, la richiesta di denaro per non mettere in campo l'assicurazione. Una serie di pretese ritenute poco attendibili. Tutti gli elementi che hanno fatto riportare alla mente ladel: questo portale aveva

Cade per una buca mentre è in sella alla sua bici - muore in ospedale - Salvatore Cracolici, palermitano di 65 anni, è morto a Villa Sofia per le ferite riportate dopo una caduta in bicicletta. L'uomo era ricoverato da settimane in ospedale, dove era arrivato in condizioni critiche. Era stata una buca a determinare la caduta del ciclista 65enne. L'incidente era... (Palermotoday.it)

Cade dalla bici e sbatte la testa - ciclista al pronto soccorso - . TRIESTE - Un ciclista tra i 20 e i 30 anni è finito al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo viale Raffaello Sanzio, nel rione di San Giovanni. Secondo quanto si apprende non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. (Triesteprima.it)

