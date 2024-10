Borsa: l'Europa apre fiacca, si guarda alla Cina (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le Borse europee avviano la seduta in lieve calo, con gli investitori che guardano all'economia cinese mentre si attende l'annuncio di stimoli alla crescita. Sotto i riflettori anche le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente. Apertura negativa per Parigi (-0,14%), Londra (-0,12%) e Francoforte (-0,02%). Quotidiano.net - Borsa: l'Europa apre fiacca, si guarda alla Cina Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le Borse europee avviano la seduta in lieve calo, con gli investitori cheno all'economia cinese mentre si attende l'annuncio di stimolicrescita. Sotto i riflettori anche le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente. Apertura negativa per Parigi (-0,14%), Londra (-0,12%) e Francoforte (-0,02%).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Borsa : l'Europa apre fiacca - si guarda alla Cina - Apertura negativa per Parigi (-0,14%), Londra (-0,12%) e Francoforte (-0,02%). Sotto i riflettori anche le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente. Le Borse europee avviano la seduta in lieve calo, con gli investitori che guardano all'economia cinese mentre si attende l'annuncio di stimoli alla crescita. (Quotidiano.net)

Borsa : l'Europa chiude in leggero calo - Francoforte -0 - 23% - Londra ha tenuto (-0,07%), Francoforte ha perso lo 0,23% e Parigi lo 0,24% in linea con l'andamento incerto di Wall Street dopo l'inflazione Usa cresciuta più delle previsioni e i dati sul mercato del lavoro contrastanti. Le Borse europee hanno chiuso in leggero calo, fatta eccezione per Milano (+0,43%). (Quotidiano.net)

Borsa : l'Europa chiude in leggero calo - Francoforte -0 - 23% - Le Borse europee hanno chiuso in leggero calo, fatta eccezione per Milano (+0,43%). Londra ha tenuto (-0,07%), Francoforte ha perso lo 0,23% e Parigi lo 0,24% in linea con l'andamento incerto di Wall Street dopo l'inflazione Usa cresciuta più delle previsioni e i dati sul mercato del lavoro contrastanti. (Quotidiano.net)