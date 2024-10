Blinken condanna azioni 'pericolose' di Pechino nel Mar Cinese (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha condannato le azioni "sempre più pericolose" di Pechino nel Mar Cinese Meridionale e ha espresso sostegno alla libertà di navigazione, durante l'incontro di oggi con i leader dell'Associazione delle nazioni del Sudest asiatico (Asean). "Restiamo preoccupati per le azioni sempre più pericolose e illegali della Cina nel Mar Cinese Meridionale e Orientale, che hanno ferito persone, danneggiato imbarcazioni delle nazioni Asean e contraddicono gli impegni per la risoluzione pacifica delle controversie", ha detto Blinken ai leader del Sudest asiatico riuniti in Laos. Quotidiano.net - Blinken condanna azioni 'pericolose' di Pechino nel Mar Cinese Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il segretario di Stato americano Antonyhato le"sempre più" dinel MarMeridionale e ha espresso sostegno alla libertà di navigazione, durante l'incontro di oggi con i leader dell'Associazione delle ndel Sudest asiatico (Asean). "Restiamo preoccupati per lesempre piùe illegali della Cina nel MarMeridionale e Orientale, che hanno ferito persone, danneggiato imbarcdelle nAsean e contraddicono gli impegni per la risoluzione pacifica delle controversie", ha dettoai leader del Sudest asiatico riuniti in Laos.

