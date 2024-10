Lanazione.it - Avenza sotto monitor. In arrivo 9 telecamere, 120mila euro in sicurezza

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Carrara, 11 ottobre 2024 – Pioggia di soldi per ladel territorio grazie a nuove. Un totale didi cui 50 mila solo per. Il Comune riceverà due diversi contributi dal ministero dell’Interno per l’acquisto degli impianti di videosorveglianza a cui aggiungerà 40miladi fondi propri. Una risposta concreta alle numerose lamentele sulla mancanza dinelle strade, in particolar modo ad. Il finanziamento del ministero dell’Interno ‘Periferie sicure’ è di 28mila, e prevede l’installazione di novein via Sforza, altre alla rotatoria che unisce il viale XX Settembre con via Covetta e in via Piave. Previsto anche un ulteriore sistema di lettura targhe sul viale XX Settembre alla Fabbrica. L’intervento andrà a garantire la quasi totale copertura delle vie di accesso al territorio comunale.