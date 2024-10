Attirata in trappola dalle amiche e rapinata, a processo due ragazze e il fratello di una di loro (Di venerdì 11 ottobre 2024) Due ragazze e il fratello di una di loro a processo per rapina: avrebbero raggirato un'amica delle due e il giovane l'avrebbe rapinata nei pressi di piazza Garibaldi. Fanpage.it - Attirata in trappola dalle amiche e rapinata, a processo due ragazze e il fratello di una di loro Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Duee ildi una diper rapina: avrebbero raggirato un'amica delle due e il giovane l'avrebbenei pressi di piazza Garibaldi.

