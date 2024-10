Ascolti tv, Italia-Belgio vince la prima serata (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – La partita di Nations League Italia-Belgio, trasmessa ieri sera su Rai1, ha dominato gli Ascolti televisivi, incollando allo schermo 7.095.000 spettatori con uno share del 33,4%. Canale5, con il film ‘Endless Love’, si posiziona al secondo posto con 2.378.000 spettatori e uno share del 14%. Su Italia1, il ritorno de ‘Le Iene presentano: Inside’ ha totalizzato 847.000 spettatori (7,1% di share), preceduto da un’anteprima che ha raggiunto 945.000 spettatori (4,4%). Fuori dal podio troviamo Rete 4 con ‘Dritto e rovescio’ che ha registrato 832.000 (5,82% share).?Quasi a pari merito, ‘Piazzapulita’ su La7 che ha raggiunto 830.000 spettatori (6,1% share). Seguono: Rai3, con il film ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’ (770.000 spettatori e 4,6% share); Nove con ‘Only Fun – Comico Show’ (552. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – La partita di Nations League, trasmessa ieri sera su Rai1, ha dominato glitelevisivi, incollando allo schermo 7.095.000 spettatori con uno share del 33,4%. Canale5, con il film ‘Endless Love’, si posiziona al secondo posto con 2.378.000 spettatori e uno share del 14%. Su1, il ritorno de ‘Le Iene presentano: Inside’ ha totalizzato 847.000 spettatori (7,1% di share), preceduto da un’anteche ha raggiunto 945.000 spettatori (4,4%). Fuori dal podio troviamo Rete 4 con ‘Dritto e rovescio’ che ha registrato 832.000 (5,82% share).?Quasi a pari merito, ‘Piazzapulita’ su La7 che ha raggiunto 830.000 spettatori (6,1% share). Seguono: Rai3, con il film ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’ (770.000 spettatori e 4,6% share); Nove con ‘Only Fun – Comico Show’ (552.

