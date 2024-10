Anche la Egonu e Totti tra i nomi dei vip spiati per due anni da un dipendente di banca (Repubblica) (Di venerdì 11 ottobre 2024) Repubblica scrive oggi del grosso caso che si è aperto in provincia di Bari e che interessa un funzionario di banca Intesa che da una scrivania della filiale Agribusiness di Bisceglie, provincia di Bari, è riuscito a spiare per due anni almeno mezzo Paese: dal 21 febbraio 2022 al 24 aprile 2024 ha eseguito «6.976 accessi a conti correnti di clienti non giustificati da esigenze di servizio». Il reato che gli viene contestato è di accesso abusivo a sistemi informatici finalizzato ad attentare ai poteri dello Stato. La Procura di Bari ha deciso di indagare su Intesa-San Paolo (la banca da cui è stato licenziato) a titolo di responsabilità oggettiva. Secondo quanto riportato da La Repubblica, “è stata spiata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ilnapolista.it - Anche la Egonu e Totti tra i nomi dei vip spiati per due anni da un dipendente di banca (Repubblica) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)scrive oggi del grosso caso che si è aperto in provincia di Bari e che interessa un funzionario diIntesa che da una scrivania della filiale Agribusiness di Bisceglie, provincia di Bari, è riuscito a spiare per duealmeno mezzo Paese: dal 21 febbraio 2022 al 24 aprile 2024 ha eseguito «6.976 accessi a conti correnti di clienti non giustificati da esigenze di servizio». Il reato che gli viene contestato è di accesso abusivo a sistemi informatici finalizzato ad attentare ai poteri dello Stato. La Procura di Bari ha deciso di indagare su Intesa-San Paolo (lada cui è stato licenziato) a titolo di responsabilità oggettiva. Secondo quanto riportato da La, “è stata spiata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

