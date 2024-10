Amazon, il suo chabot AI ora mostra anche lo storico dei prezzi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un'offerta è davvero un'offerta? Il concorrente di ChatGPT di Amazon, un chatbot chiamato Rufus, risponderà ora ad alcune domande degli utenti sulle variazioni di prezzo. Wired.it - Amazon, il suo chabot AI ora mostra anche lo storico dei prezzi Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un'offerta è davvero un'offerta? Il concorrente di ChatGPT di, un chatbot chiamato Rufus, risponderà ora ad alcune domande degli utenti sulle variazioni di prezzo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scopriamo DOOGEE S200 - un rugged phone di qualità in offerta su Amazon - Ottimo sconto per un rugged phone a cui non manca davvero nulla. L'articolo Scopriamo DOOGEE S200, un rugged phone di qualità in offerta su Amazon proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Tablet Teclast in offerta su Amazon : un’occasione per un acquisto low cost - Su Amazon sono disponibili diversi tablet Teclast in sconto: si tratta dell'occasione giusta per acquistare un nuovo tablet Android economico. L'articolo Tablet Teclast in offerta su Amazon: un’occasione per un acquisto low cost proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Smartwatch LTE? C’è Samsung Galaxy Watch7 da non perdere in offerta su Amazon - Che offerta per Samsung Galaxy Watch7 LTE su Amazon: potete acquistare lo smartwatch con uno sconto che può spingersi oltre i 100 euro! L'articolo Smartwatch LTE? C’è Samsung Galaxy Watch7 da non perdere in offerta su Amazon proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)