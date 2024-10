Anteprima24.it - “Altavilla in scena tra teatro e note”, si presenta la nuova stagione

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIlcomunale “Alfredo Sardone” diIrpina è pronto a riaprire le sue porte per lateatrale 2024-2025. Il cartellone “intra”, che si arricchisce della direzione artistica del Maestro Rino Villani con l’Associazione Culturale da lui fondata, “Artesia”, e con il patrocinio del Comune di, saràto nel corso di una conferenza stampa in programma al Circolo della Stampa di Avellino martedì 15 ottobre alle ore 16:00.Sei mesi di spettacoli da novembre 2024 ad aprile 2025, un ricco ed omogeneo cartellone che offrirà due appuntamenti fissi mensili ( di domenica alle 18:00) che spazieranno tracomico-brillante, cabaret e musica per spettacoli leggeri, ma anche qualche sorpresa con eventi fuori cartellone.