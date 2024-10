Alcaraz ha confessato tutto: ultim’ora da brividi su Sinner (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alcaraz ha confessato tutto: lo spagnolo, secondo tennista al mondo alle spalle di Sinner, ha rivelato quello che fa durante i tornei Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono il presente e il futuro del tennis. Due campioni completi che quando scendono in campo, uno contro l’altro, riescono sempre a dare spettacolo. Qualcosa di veramente incredibile. Carlos Alcaraz (Lapresse) – Ilveggente.itDopo i magnifici tre, Federer, Nadal e Djokovic, molti pensavano sarebbe stato difficile trovare degli atleti dello stesso livello. Pensavano che, per molto tempo, tra di noi non avremmo avuto quei campioni clamorosi che hanno fatto la storia di questo sport. Fortunatamente sono arrivati velocemente questi due fenomeni, che sono amici, si stimano molto, ma quando si affrontano lo fanno sempre al massimo senza nessuna esclusione di colpi. Ilveggente.it - Alcaraz ha confessato tutto: ultim’ora da brividi su Sinner Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)ha: lo spagnolo, secondo tennista al mondo alle spalle di, ha rivelato quello che fa durante i tornei Carlose Janniksono il presente e il futuro del tennis. Due campioni completi che quando scendono in campo, uno contro l’altro, riescono sempre a dare spettacolo. Qualcosa di veramente incredibile. Carlos(Lapresse) – Ilveggente.itDopo i magnifici tre, Federer, Nadal e Djokovic, molti pensavano sarebbe stato difficile trovare degli atleti dello stesso livello. Pensavano che, per molto tempo, tra di noi non avremmo avuto quei campioni clamorosi che hanno fatto la storia di questo sport. Fortunatamente sono arrivati velocemente questi due fenomeni, che sono amici, si stimano molto, ma quando si affrontano lo fanno sempre al massimo senza nessuna esclusione di colpi.

