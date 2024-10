Al "No Meloni Day" di Milano pure Greta Thunberg (con la kefiah) (Di venerdì 11 ottobre 2024) Greta Thunberg con la kefiah a Milano nella manifestazione organizzata dalle sigle comuniste studentesche per il "No Meloni Day" Ilgiornale.it - Al "No Meloni Day" di Milano pure Greta Thunberg (con la kefiah) Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)con lanella manifestazione organizzata dalle sigle comuniste studentesche per il "NoDay"

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Microsoft cresce con 4 - 3 miliardi a Milano - Meloni : Italia più forte nel Mediterraneo - Microsoft, presente in Italia da 40 anni, ha annunciato un investimento da 4,3 miliardi di euro nei prossimi due anni, il più ampio nel nostro Paese fino ad oggi – nell’estate scorsa lo start per 1,5 miliardi già quasi tutti utilizzati nella zona di Milano-, per espandere la sua infrastruttura di data center hyperscale cloud […] The post Microsoft cresce con 4,3 miliardi a Milano, Meloni: Italia ... (Lidentita.it)

Schlein incontra a Milano finanza e imprese - Meloni riceve a Roma l'ad di BlacKRock - Dopo pranzo, sala Turandot dell’hotel Rosa Grand in piazza Fontana, a due passi dal Duomo. Elly Schlein vede, ascolta e parla ai mondi della finanza e dell’economia. Riserbo sui partecipanti.... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

Lo Strehler di Meloni è Antonio Calbi. La destra pronta a prendersi il Piccolo di Milano per il suo picaro - Fa ricorso contro Berlusconi morto, ma si fa togliere il Piccolo di Strehler. Il sindaco Giuseppe Sala, sa che la destra di Meloni (Ignazio La Russa e figlio, Geronimo) lavora per consegnare ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)