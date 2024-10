Aggredisce il padre per farsi dare i soldi, arrestato 32enne ad Anzio (Di venerdì 11 ottobre 2024) Anzio, 11 ottobre 2024 – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Anzio-Nettuno, a seguito della segnalazione di una lite tra padre e figlio, sono intervenuti in via dei Pesci e, giunti sul posto, hanno trovato davanti al cancello d’ingresso un giovane che, molto agitato, urlava chiedendo dei soldi. Dopo averlo identificato, i poliziotti hanno contattato il padre del ragazzo nonché vittima della violenza, che ha riferito di essere stato aggredito dal figlio 32enne perché si era rifiutato di dargli denaro e che tali episodi accadevano spesso da quando il ragazzo era scappato dalla comunità. Le richieste estorsive e l’indole violenta del giovane sono state confermate da alcuni membri della sua famiglia. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato-Nettuno, a seguito della segnalazione di una lite trae figlio, sono intervenuti in via dei Pesci e, giunti sul posto, hanno trovato davanti al cancello d’ingresso un giovane che, molto agitato, urlava chiedendo dei. Dopo averlo identificato, i poliziotti hanno contattato ildel ragazzo nonché vittima della violenza, che ha riferito di essere stato aggredito dal figlioperché si era rifiutato di dargli denaro e che tali episodi accadevano spesso da quando il ragazzo era scappato dalla comunità. Le richieste estorsive e l’indole violenta del giovane sono state confermate da alcuni membri della sua famiglia.

