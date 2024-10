Ilrestodelcarlino.it - Affidopoli a Pesaro: blitz in Comune. Perquisiti Arceci e 4 dirigenti, spunta anche il terzo indagato

(Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – La procura cerca il regista di. Così ieri mattina alle 7.30 un drappello di finanzieri e poliziotti si è presentato a casa e nell’ufficio di cinquedel. I quali non sono indagati ma il distinguo non era facile coglierlo visto che per sette ore sono rimasti a disposizione degli inquirenti. Questi agivano su mandato della procura diche coordina le indagini suavendo ipotizzato il reato di concorso in corruzione. Che sembra partire da una convinzione: non basta il creativo Massimiliano Santini a spiegare tutto, non serve saperne di più su Stefano Esposto di Opera Maestra. Loro sono indagati ma sopra c’era qualcun altro. Almeno per la procura. Esclusi per ora i politici, occhi puntati invece sue funzionari che potrebbero saperne di più in modo da arrivare al ’regista”.