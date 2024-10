"A sinistra doppia morale sulle statue" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il ministro della famiglia: "La scultura di Napoli mostra che la fertilità va bene soltanto se maschile" Ilgiornale.it - "A sinistra doppia morale sulle statue" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il ministro della famiglia: "La scultura di Napoli mostra che la fertilità va bene soltanto se maschile"

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“La sinistra ora guida il gruppo Spinelli? La solita doppia morale”. Parla Toti - “E’ la doppia morale di una certa sinistra”. Sorride, Giovanni Toti. Forse con un pizzico di amarezza, dopo un’estate passata sotto il tiro dei giudici. Fino alle dimissioni da presidente della Lig... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

La doppia morale della sinistra : fedelissimo di Orlando a capo del "gruppo Spinelli" - La solita doppia morale in cui sguazzano Orlando e la sua accozzaglia». La doppia morale dei compagni. Dopo David Ermini, nominato alla presidenza di Spininvest, che ha costretto l'ex vicepresidente del Csm a dimettersi dalla direzione nazionale del Partito Democratico, un altro manager vicino al Nazareno ottiene un ruolo di primo piano nell'azienda finita al centro delle cronache per il caso ... (Iltempo.it)

Vecchioni in posa con la regina del selfie : instantanea della doppia morale della sinistra - Ridotta ormai a inseguire Gennaro Sangiuliano nell'eremo di Greccio, per poi taggare Mario Draghi fuori contesto, canticchiarea Radio Rock lanciando sondaggi sui social e inventarsi ogni giorno una polemica con un nuovo personaggio, ultima in ordine di tempo il maestro Beatrice Venezi, che non se la fila. (Iltempo.it)