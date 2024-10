A quadri come Letizia di Spagna, a maxi pieghe come Beatrice Borromeo. I look delle regine di stile dimostrano che l'eleganza sta nel mezzo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Uno dei capi autunnali per eccellenza, tra i più popolari nei guardaroba blasonati di Principesse, Duchesse, regine e star di alto lignaggio. Tra le tendenze sul piedistallo dell’Autunno-Inverno 2024/2025, la gonna midi, che per Meghan Markle, Beatrice Borromeo e Letizia Ortiz è soprattutto un pezzo essenziale dell’outfit. Né troppo lunga né troppo corta, è perfetta da sfoggiare in caso di impegni pubblici e privati. E infatti è proprio la midi skirt, in tutte le sue fogge, a fare capolino negli ultimissimi Royal look. Iodonna.it - A quadri come Letizia di Spagna, a maxi pieghe come Beatrice Borromeo. I look delle regine di stile dimostrano che l'eleganza sta nel mezzo Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Uno dei capi autunnali per eccellenza, tra i più popolari nei guardaroba blasonati di Principesse, Duchesse,e star di alto lignaggio. Tra le tendenze sul piedistallo dell’Autunno-Inverno 2024/2025, la gonna midi, che per Meghan Markle,Ortiz è soprattutto un pezzo essenziale dell’outfit. Né troppo lunga né troppo corta, è perfetta da sfoggiare in caso di impegni pubblici e privati. E infatti è proprio la midi skirt, in tutte le sue fogge, a fare capolino negli ultimissimi Royal

