400 giorni dalla chiusura di Parco Mascagna: ora il rischio è che i viali esterni vengano occupati dalle fiere (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono 400 i giorni di chiusura del Parco, da quando il 7 settembre 2023 il Comune di Napoli con un’ordinanza sedicente provvisoria, avrebbe dovuto consentire l’inizio dei lavori. Lavori peraltro iniziati finalmente qualche giorno fa, tempo stimato residuo alla consegna dell’opera 70 giorni. Ma Napolitoday.it - 400 giorni dalla chiusura di Parco Mascagna: ora il rischio è che i viali esterni vengano occupati dalle fiere Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono 400 ididel, da quando il 7 settembre 2023 il Comune di Napoli con un’ordinanza sedicente provvisoria, avrebbe dovuto consentire l’inizio dei lavori. Lavori peraltro iniziati finalmente qualche giorno fa, tempo stimato residuo alla consegna dell’opera 70. Ma

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiusura per 15 giorni di un locale a Cervinara dopo gravi episodi di violenza - Un’ulteriore dimostrazione della costante opera che le forze dell’ordine della provincia, coordinate dal Prefetto di Avellino, continuano ad esercitare contro ogni tipologia di reato, facendo ricorso a tutti gli strumenti normativi messi a disposizione. Sospesa l’attività di un locale a Cervinara per motivi di sicurezza pubblica dopo un episodio di violenza Nella serata di ieri, a ... (Puntomagazine.it)

Ultimi giorni per iscriversi al Corso di Alta Formazione sulla Finanza Etica : chiusura il 30 settembre 2024 - Il 30 settembre 2024 è l'ultimo giorno utile per iscriversi al Corso di Alta Formazione sulla Finanza Etica, un’opportunità unica per chi desidera specializzarsi nella finanza sostenibile e responsabile. Il corso, che si terrà da ottobre 2024 a marzo 2025, si distingue per l’alto tasso di... (Napolitoday.it)

'Mala movida' - pugno duro del sindaco : "Multe fino a 500 euro e 3 giorni di chiusura" - Per questo motivo il sindaco Raffaele Ambrosca ha deciso di firmare un'ordinanza. . . . Degrado urbano e sociale nonché disturbo della quiete pubblica. A Cancello ed Arnone negli ultimi tempi si registrano episodi di 'mala movida' che sarebbero legati al consumo di alcolici, anche da parte di minorenni. (Casertanews.it)