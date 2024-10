Quotidiano.net - Zelensky: discusso il “piano della vittoria” con Starmer e Rutte

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Londra, 10 ottobre 2024 - Volodymyra Londra, dove è stato ricevuto dal premier Keira Downing Street. Si trattaprima di quattro tappe nei principali Paesi dell'Europa occidentale - dopo un passaggio ieri a Dubrovnik, in Croazia, per un vertice con i leader balcanici - nell'ambito di un tour che mira a ottenere nuove garanzie sul sostegno a Kiev in una fase difficileguerra con la Russia. Nel pomeriggio il presidente ucraino sarà a Parigi, poi è atteso a Roma (sia da Giorgia Meloni, sia da papa Francesco) e a Berlino. epaselect epa11651944 British Prime Minister Keir(L) welcomes Ukrainian President Volodymyr(R) to 10 Downing Street prior to their bilateral meeting, in London, Britain, 10 October 2024.is scheduled to travel to France and Italy later in the day. EPA/TOLGA AKMEN Le notizie in diretta