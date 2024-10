Zelensky a Roma: “Possibile che la guerra finisca nel 2025” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ucraina, il presidente Zelensky ha in programma una serie di incontri in questi giorni in Europa. Oggi la premier Meloni, domani il Papa. Servizio di Vito D’Ettorre Zelensky a Roma: “Possibile che la guerra finisca nel 2025” TG2000. Tv2000.it - Zelensky a Roma: “Possibile che la guerra finisca nel 2025” Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ucraina, il presidenteha in programma una serie di incontri in questi giorni in Europa. Oggi la premier Meloni, domani il Papa. Servizio di Vito D’Ettorre: “che lanel” TG2000.

