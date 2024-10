Zambrotta: «Inter attrezzata, ma il Napoli ha un vantaggio oltre Conte» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Zambrotta ha partecipato anche lui come Materazzi alla reunion dei campioni d’Italia 2006 organizzata al “Padel Pro AM Cup” di Viareggio e in un’Intervista realizzata ai colleghi giornalisti presenti ha parlato di alcuni temi attuali, tra cui l’Inter. LOTTA SCUDETTO – Gianluca Zambrotta parla così del campionato di Serie A e della lotta scudetto: «L’Inter rispetto il Napoli avrà un percorso più difficile perché giocherà la Champions League, che sarà anche diversa rispetto gli altri anni. Conte ormai lo conosciamo, e inoltre il Napoli avrà solo due obiettivi tra campionato e Coppa Italia. È partito male ma ora si è ripreso. L’Inter in ogni caso resta la squadra più attrezzata per vincere il campionato». Inter-news.it - Zambrotta: «Inter attrezzata, ma il Napoli ha un vantaggio oltre Conte» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)ha partecipato anche lui come Materazzi alla reunion dei campioni d’Italia 2006 organizzata al “Padel Pro AM Cup” di Viareggio e in un’vista realizzata ai colleghi giornalisti presenti ha parlato di alcuni temi attuali, tra cui l’. LOTTA SCUDETTO – Gianlucaparla così del campionato di Serie A e della lotta scudetto: «L’rispetto ilavrà un percorso più difficile perché giocherà la Champions League, che sarà anche diversa rispetto gli altri anni.ormai lo conosciamo, e inilavrà solo due obiettivi tra campionato e Coppa Italia. È partito male ma ora si è ripreso. L’in ogni caso resta la squadra piùper vincere il campionato».

