Abruzzo24ore.tv - Weekend di Meteo Variabile: Stabilità in Arrivo al Centronord, Ma Non Senza Precipitazioni

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma - La situazionerologica per il fine settimana prevede un clima più sereno al, con la predi qualche piovasco sporadico. Dopo il passaggio di un’intensa perturbazione atlantica, la pressione atmosferica sul territorio italiano e sul Mediterraneo centrale è attesa in aumento tra venerdì e il. Di conseguenza, il tempo si presenterà più tranquillo, in particolare nelle regioni settentrionali. Tuttavia, un flusso umido proveniente da Sudovest continuerà a mantenere attiva una certa variabilità atmosferica, portando nuvolositàe, occasionalmente, rovesci di pioggia, specialmente durante il sabato. Dopo un abbassamento delle temperature di venerdì, il clima si riscalderà di nuovo nel corso del, con condizioni di mite in quasi tutto il Paese e temperature che potrebbero essere ancora calde al Meridione.