Cityrumors.it - “Vietato l’ingresso a vita al figlio di Bin Laden”, la decisione del governo

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ministro degli Interni ha deciso di impedire a Omar bindel leader jihadista Osama, l’accesso nel Paese Ilmaggiore del famigerato jihadista e leader di Al Qaeda Osama bin, Omar, non può più entrare in Francia. Questa è stata lapresa dal nuovo ministro degli Interni Bruno Retailleau. L’uomo ha vissuto per anni in Normandia, prima di essere deportato lo scorso ottobre per un periodo di due anni. Il motivo era legato ad alcuni messaggi che aveva postato sui social media che condonavano il terrorismo nel giorno del compleanno di suo padre .All’età di 43 anni si è poi trasferito in Qatar, prima che dal Ministero della Franci arrivasse ladi impedirgli di tornare nel Paese. Ildi binnon potrà rientrare in Francia (Ansa Foto) – Cityrumors.itIl motivo del suo divieto di ingresso è dovuto a ragioni di sicurezza.