Ventotto morti in un attacco israeliano a Deir al Balah, nella Striscia di Gaza (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il 10 ottobre Ventotto persone sono morte in un attacco israeliano contro una scuola che ospitava degli sfollati nella Striscia di Gaza, mentre l'esercito ha affermato di aver preso di mira un centro di comando di Hamas.

