Uragano Milton in Florida | vittime e milioni di persone senza elettricità I VIDEO impressionanti

L'Uragano Milton ha toccato terra in Florida, colpendo la regione di Tampa Bay con venti che hanno raggiunto i 200 km/h, causando distruzione e lasciando milioni di persone senza elettricità. Soprannominata dai media come la "tempesta del secolo", la furia dell'Uragano ha portato con sé gravi danni: 125 abitazioni distrutte e oltre due milioni di edifici al buio, gettando nel caos intere comunità. L'Uragano #Milton si è abbattuto sulla #Florida con venti a 190 km/h dopo aver generato 19 tornado. Ci sono vittime. Ha toccato terra come categoria 3 (ora declassato a 1) ma resta molto pericoloso. Oltre 2 milioni di utenze senza elettricità.

