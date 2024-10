Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 10-10-2024 ore 18:10

(Di giovedì 10 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la guerra in Medio Oriente in apertura piccola Poi telefonico con il presidente Joe biden il premier israeliano Netanyahu non ha presentato un piano completo per la risposta di Israele l’attacco iraniano del primo ottobre ma i funzionari americani si sono detti soddisfatti la luce dei dettagli condivisi l’ho riferito la tv americana i BBC Aggiungendo che tanta punti statunitensi il governo italiano ha aperto all’argomentazione gli sono stati presentati in particolare riguarda gli obiettivi da colpire Iran capo della Casa Bianca ha fermato il suo Ferro impegno per la sicurezza di Israele sottolineando al contempo la necessità di ridurre al minimo i danni civili in Libano Intanto il ministro degli Esteri italiano ti prendo c’è l’incontro avuto con il principe ereditario Saudita Mohammed Bin Salman italiano ...