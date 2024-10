Ucraina, Zelensky da Meloni per presentare “Piano per la vittoria” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Villa Doria Pamphilj, accolto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Meloni e Zelensky si sono salutati con un caloroso abbraccio e adesso è in corso il bilaterale. Il leader ucraino è impegnato in questi giorni in un tour delle capitali europee per presentare il suo “Piano per la vittoria”. Prima di arrivare a Roma, oggi Zelensky è stato ricevuto a Londra dal premier britannico Keir Starmer, presente anche il segretario generale della Nato Mark Rutte, e poi a Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron. L'articolo Ucraina, Zelensky da Meloni per presentare “Piano per la vittoria” proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyrè arrivato a Villa Doria Pamphilj, accolto dalla presidente del Consiglio Giorgiasi sono salutati con un caloroso abbraccio e adesso è in corso il bilaterale. Il leader ucraino è impegnato in questi giorni in un tour delle capitali europee peril suo “per la”. Prima di arrivare a Roma, oggiè stato ricevuto a Londra dal premier britannico Keir Starmer, presente anche il segretario generale della Nato Mark Rutte, e poi a Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron. L'articolodaperper la” proviene da Ildenaro.it.

Ucraina - Zelensky vede Meloni dopo gli incontri con Starmer e Macron - I temi chiave delle nostre discussioni sono stati l’integrazione euro-atlantica e il rafforzamento militare dell’Ucraina. Per Zelensky si tratta dell’ultimo appuntamento di giornata dopo i viaggi nel Regno Unito e in Francia. Per Zelensky, d’altronde, il piano è necessario “per creare le giuste condizioni per una giusta fine della guerra”. (Lapresse.it)

Zelensky a Roma : subito incontro con Meloni. Domani sarà ricevuto dal Papa - L'aereo con a bordo il presidente ucraino è atterrato all'aeroporto di Fiumicino. E' arrivato a Roma, Volodymyr Zelensky. Subito l'incontro con Giorgia Meloni. Domani, venerdì 11 ottobre 2024, andrà da Papa Francesco. Cessate il fuoco imminente? Secondo il presidente ucraino potrà avvenire nel 2025 L'articolo Zelensky a Roma: subito incontro con Meloni. (Firenzepost.it)

Zelensky a Roma - bilaterale con Meloni - domani sarà dal Papa. Il saluto dei Lancieri di Montebello (video) - Ieri nel Grand Est ho visto il coraggio e la determinazione dei soldati ucraini della brigata Anne di Kiev che i nostri soldati stanno addestrando con l’equipaggiamento che daremo loro e che useranno. Il saluto dei Lancieri di Montebello (video) sembra essere il primo su Secolo d'Italia. Il leader di Kiev sta facendo un tour nelle capitali europee. (Secoloditalia.it)