Tv, 'Netanyahu riceverà ok gabinetto su attacco a Iran' (Di giovedì 10 ottobre 2024) Secondo indiscrezioni ottenute dalla tv pubblica Kan, il gabinetto politico e di sicurezza che si riunirà stasera dovrebbe autorizzare il primo ministro Benyamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Galant a prendere una decisione finale sulla risposta di Israele all'attacco missilistico effettuato dall'Iran la scorsa settimana. Il senso del voto - sottolinea Kan - è che Netanyahu e Gallant avranno l'autorità di decidere sulla data e sulle modalità dell'attacco. Quotidiano.net - Tv, 'Netanyahu riceverà ok gabinetto su attacco a Iran' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Secondo indiscrezioni ottenute dalla tv pubblica Kan, ilpolitico e di sicurezza che si riunirà stasera dovrebbe autorizzare il primo ministro Benyamine il ministro della Difesa Yoav Galant a prendere una decisione finale sulla risposta di Israele all'missilistico effettuato dall'la scorsa settimana. Il senso del voto - sottolinea Kan - è chee Gallant avranno l'autorità di decidere sulla data e sulle modalità dell'

