Toscana, il 12 ottobre porte aperte in 56 archivi storici

Firenze, 10 ottobre 2024- La Toscana svela gratuitamente al pubblico 56 archivi privati sugli oltre 90 aperti in tutta Italia. La quarta edizione di archivi.doc, l'iniziativa Toscana che si svolge all'interno dell'evento nazionale "Carte in dimora". archivi e Biblioteche: storia tra passato e futuro", l'appuntamento con la cultura e la storia promosso dall'Associazione Dimore Storiche Italiane si terrà sabato 12 ottobre. Un'occasione preziosa per avere accesso e consultare scritti, mappe e pergamene che tracciano la storia del nostro Paese, scoprire le nostre origini e interpretare le sfide del futuro. 56 gli archivi aperti in tutta la regione nelle seguenti città e province: 2 ad Arezzo, 26 a Firenze, 2 a Livorno, 5 a Lucca, 4 a Massa Carrara, 6 nelle Terre di Pisa, 2 a Pistoia, 1 a Prato, 8 a Siena.

