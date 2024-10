Terrorismo, ultraleggeri marchigiani usati per attentati: imprenditore indagato (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ascoli Piceno, 10 ottobre 2024 – Questa mattina gli agenti della Digos di Ascoli, su incarico della Procura Distrettuale Antimafia di Ancona, hanno perquisito la casa e “azienda di un 68enne umbro residente a Grottammare”. L’operazione è parte di un’indagine su Terrorismo internazionale, legata a un attentato del 26 settembre 2022 in una caserma di polizia a Mersin, Turchia, dove sarebbe stato usato un velivolo superleggero prodotto dalla ditta del sospettato, specializzata in paramotori e paracaduti a motore. La Procura indaga anche su un fallito attacco terroristico del 17 agosto scorso, sempre in Turchia, dove sarebbero stati impiegati due paramotori dello stesso produttore. Inoltre, in questi ultimi giorni l’azienda avrebbe consegnato una commessa di dieci velivoli modificati con serbatoi più capienti e altri accorgimenti tecnici specificamente richiesti dagli acquirenti. Ilrestodelcarlino.it - Terrorismo, ultraleggeri marchigiani usati per attentati: imprenditore indagato Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ascoli Piceno, 10 ottobre 2024 – Questa mattina gli agenti della Digos di Ascoli, su incarico della Procura Distrettuale Antimafia di Ancona, hanno perquisito la casa e “azienda di un 68enne umbro residente a Grottammare”. L’operazione è parte di un’indagine suinternazionale, legata a un attentato del 26 settembre 2022 in una caserma di polizia a Mersin, Turchia, dove sarebbe stato usato un velivolo superleggero prodotto dalla ditta del sospettato, specializzata in paramotori e paracaduti a motore. La Procura indaga anche su un fallito attacco terroristico del 17 agosto scorso, sempre in Turchia, dove sarebbero stati impiegati due paramotori dello stesso produttore. Inoltre, in questi ultimi giorni l’azienda avrebbe consegnato una commessa di dieci velivoli modificati con serbatoi più capienti e altri accorgimenti tecnici specificamente richiesti dagli acquirenti.

