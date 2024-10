Sul campo da golf, l’opposizione chiede massima attenzione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDi seguito nota dei consiglieri comunali di opposizione del Comune di Benevento Giovanna Megna e Francesco Farese relativa ai rilievi della Regione Campania in merito alla valutazione di impatto ambientale per il campo da golf. “In piena emergenza idrica, con una disastrosa gestione dell’Ente distrettuale, reti colabrodo e contaminazione della falda, certamente non può passare sotto silenzio la dura nota trasmessa dalla Regione nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale del campo da golf. Mentre Comune di Benevento e Provincia non hanno avuto alcuna osservazione da formulare, negli 11 articolati rilievi tecnici della Regione, che prevalentemente si riferiscono all’approvvigionamento idrico e alla tutela di suolo e verde, emerge un dato politico, la tendenza a svendere il territorio. Anteprima24.it - Sul campo da golf, l’opposizione chiede massima attenzione Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDi seguito nota dei consiglieri comunali di opposizione del Comune di Benevento Giovanna Megna e Francesco Farese relativa ai rilievi della Regione Campania in merito alla valutazione di impatto ambientale per ilda. “In piena emergenza idrica, con una disastrosa gestione dell’Ente distrettuale, reti colabrodo e contaminazione della falda, certamente non può passare sotto silenzio la dura nota trasmessa dalla Regione nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale delda. Mentre Comune di Benevento e Provincia non hanno avuto alcuna osservazione da formulare, negli 11 articolati rilievi tecnici della Regione, che prevalentemente si riferiscono all’approvvigionamento idrico e alla tutela di suolo e verde, emerge un dato politico, la tendenza a svendere il territorio.

