Studentessa investita sulle strisce | A Fossola serve il sottopasso

Una Studentessa nei giorni scorsi è stata investita da un'auto a Fossola mentre attraversava il viale XX Settembre per recarsi a scuola, all'istituto tecnico Zaccagna. Per fortuna la giovane non ha riportato lesioni serie, ma il consigliere di Fratelli d'Italia, Massimiliano Manuel non ci sta e riporta alla ribalta l'annoso problema della chiusura del sottopassaggio. "Viviamo in una città da tempo abbandonata, dal centro alle periferie – scrive Manuel –, e a farne le spese sono i residenti dei vari quartieri che giornalmente denunciano i rischi di vario genere con cui ormai convivono. A Fossola i residenti esasperati hanno organizzato una petizione per chiedere con fermezza la riapertura del sottopasso. Una Studentessa è stata investita mentre attraversava il viale per andare a scuola.

