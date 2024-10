Stretta sulle intercettazioni, stop dopo 45 giorni: primo sì (Di giovedì 10 ottobre 2024) All’epoca d’oro del Papeete, i ministri suonavano ai citofoni chiedendo: “Scusi, abita qui lo spacciatore”. Ora, nell’era di Giorgia e del suo fedele ministro della Giustizia, Roberto Nordio, sono gli spacciatori a suonare ai citofoni, chiedendo “Abita qui il testimone che mi accusa?”. Fari puntati sull’interrogatorio preventivo A creare il paradosso è la norma sull’interrogatorio preventivo, una delle nuove misure contenute nella riforma Nordio della giustizia, entrata in vigore il 25 agosto scorso . In base a tale misura, l’indagato, prima di essere arrestato, deve essere avvisato, convocato e interrogato dal giudice e, soprattutto, può liberamente consultare e conoscere tutti gli atti di indagine, compresi i nomi delle persone che lo accusano. Lanotiziagiornale.it - Stretta sulle intercettazioni, stop dopo 45 giorni: primo sì Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) All’epoca d’oro del Papeete, i ministri suonavano ai citofoni chiedendo: “Scusi, abita qui lo spacciatore”. Ora, nell’era di Giorgia e del suo fedele ministro della Giustizia, Roberto Nordio, sono gli spacciatori a suonare ai citofoni, chiedendo “Abita qui il testimone che mi accusa?”. Fari puntati sull’interrogatorio preventivo A creare il paradosso è la norma sull’interrogatorio preventivo, una delle nuove misure contenute nella riforma Nordio della giustizia, entrata in vigore il 25 agosto scorso . In base a tale misura, l’indagato, prima di essere arrestato, deve essere avvisato, convocato e interrogato dal giudice e, soprattutto, può liberamente consultare e conoscere tutti gli atti di indagine, compresi i nomi delle persone che lo accusano.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stretta sulle intercettazioni, stop dopo 45 giorni: primo sì - Via libera al Senato al ddl Zanettin. E alla Camera Nordio difende l'arresto differito: scontro in aula con i 5 Stelle All’epoca d’oro del Papeete, i ministri suonavano ai citofoni chiedendo: “Scusi, ... (lanotiziagiornale.it)

Ring Intercom: i 4 migliori bundle in offerta per la Festa delle Offerte Prime su Amazon - In occasione della Festa delle Offerte Prime, Amazon propone sconti staordinari su Ring Intercom fino al 9 ottobre. Quattro bundle esclusivi promettono di rendere smart l'esperienza d'ingresso negli e ... (smarthome.hwupgrade.it)

Tenta di truffare un'anziana, scoperto e denunciato dai carabinieri di Domodossola - Sventata dai carabinieri di Domodossola una truffa ai danni di un'anziana: è stato denunciato a piede libero per tentata truffa un 43enne campano, pluripregiudicato per reati specifici, sorpreso mentr ... (rainews.it)