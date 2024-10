Storia di una famiglia perbene 2, dall’11 ottobre su Canale 5: anticipazioni, cast, novità (Di giovedì 10 ottobre 2024) La seconda stagione di Storia di una famiglia perbene debutterà su Canale 5 l’11 ottobre 2024, dopo il grande successo della prima. La trama si concentra nuovamente su Maria De Santis, soprannominata “Malacarne”, che continua la sua lotta per migliorare il quartiere di Bari negli anni ’90 e proteggere i giovani dalle organizzazioni criminali. Dopo quasi due anni dal debutto dalla messa in onda della prima stagione, Storia di una famiglia perbene 2 approda in prima serata su Canale 5. La serie, ispirata all’omonimo romanzo di Rosa Ventrella, prosegue il racconto delle vicende ambientate tra il 1985 e il 1992 a Bari, con un focus sui protagonisti principali, Maria e Michele. In questa stagione, i due personaggi si ritrovano dopo dieci anni di separazione e devono fare i conti con il passato e con nuovi ostacoli. Velvetmag.it - Storia di una famiglia perbene 2, dall’11 ottobre su Canale 5: anticipazioni, cast, novità Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La seconda stagione didi unadebutterà su5 l’112024, dopo il grande successo della prima. La trama si concentra nuovamente su Maria De Santis, soprannominata “Malacarne”, che continua la sua lotta per migliorare il quartiere di Bari negli anni ’90 e proteggere i giovani dalle organizzazioni criminali. Dopo quasi due anni dal debutto dalla messa in onda della prima stagione,di una2 approda in prima serata su5. La serie, ispirata all’omonimo romanzo di Rosa Ventrella, prosegue il racconto delle vicende ambientate tra il 1985 e il 1992 a Bari, con un focus sui protagonisti principali, Maria e Michele. In questa stagione, i due personaggi si ritrovano dopo dieci anni di separazione e devono fare i conti con il passato e con nuovi ostacoli.

