Stefano De Martino: la concorrente loda il suo lato B e lui imbarazzato sbaglia l'offerta del Dottore (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una scenetta imbarazzante ma anche divertente è avvenuta durante la puntata di Affari Tuoi di mercoledì 9 ottobre. Il conduttore ha ricevuto un apprezzamento da una concorrente e ha sbagliato a scrivere l'offerta del Dottore. Un vero e proprio successo di pubblico quello di Affari Tuoi. Il programma del preserale di Rai Uno sta macinando un consenso dopo l'altro anche senza il suo storico conduttore. Infatti, dopo l'addio di Amadeus che ha lasciato la Rai per seguire altre sfide su Nove, al suo posto è arrivato il giovane Stefano De Martino. L'ex ballerino di Amici ora diventa un conduttore sapiente, caparbio ma soprattutto di grande talento. Arriva in un programma già consolidato a gamba tesa, vincendo un'impresa che pareva impossibile. Anche i migliori, però, possono sbagliare e si possono lasciare coinvolgere dalle emozioni.

