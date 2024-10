“Sono identiche, anche il prezzo è lo stesso”: influencer acquista una borsa griffata su Shein e poi va in boutique per farla autenticare. L’esperimento è virale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il colosso dell’ultra fast fashion Shein torna sotto i riflettori. A innescare il dibattito questa volta è Abi Downs, un’influencer sudafricana che ha scovato sul sito un articolo a dir poco inaspettato: una borsa Coach venduta a un prezzo che stride fortemente con la filosofia low cost del brand. Abi, conosciuta su TikTok come @abifashionandlifestyle, ha condiviso la sua scoperta con i suoi quasi 14 mila follower, documentando l’acquisto e esprimendo fin da subito perplessità e curiosità sull’autenticità della borsa, venduta a 328 dollari (circa 300 euro). “È davvero una Coach originale?“, si chiede l’influencer nei suoi video, mostrando l’etichetta che indica il Vietnam come luogo di produzione. Un dettaglio che, se confermato, potrebbe avvalorare l’autenticità della borsa, dato che Coach delocalizza parte della sua produzione proprio nel Paese del sud-est asiatico. Ilfattoquotidiano.it - “Sono identiche, anche il prezzo è lo stesso”: influencer acquista una borsa griffata su Shein e poi va in boutique per farla autenticare. L’esperimento è virale Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il colosso dell’ultra fast fashiontorna sotto i riflettori. A innescare il dibattito questa volta è Abi Downs, un’sudafricana che ha scovato sul sito un articolo a dir poco inaspettato: unaCoach venduta a unche stride fortemente con la filosofia low cost del brand. Abi, conosciuta su TikTok come @abifashionandlifestyle, ha condiviso la sua scoperta con i suoi quasi 14 mila follower, documentando l’acquisto e esprimendo fin da subito perplessità e curiosità sull’autenticità della, venduta a 328 dollari (circa 300 euro). “È davvero una Coach originale?“, si chiede l’nei suoi video, mostrando l’etichetta che indica il Vietnam come luogo di produzione. Un dettaglio che, se confermato, potrebbe avvalorare l’autenticità della, dato che Coach delocalizza parte della sua produzione proprio nel Paese del sud-est asiatico.

