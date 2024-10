Sport.quotidiano.net - Serie b. La Cremonese vara l’era post Stroppa. Ufficializzato Corini. Contratto biennale

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Lanon ha perso tempo e, dopo averl’esonero di Giovannilunedì sera, ieri ha annunciato il successore: Eugenio(nella foto di Us), nato a Bagnolo Mella, 44 km da Cremona.fino a giugno 2025 per l’ex allenatore di Chievo, No, Brescia (dove nel 2018/2019 ha conquistato la promozione inA), Lecce e Palermo (che ha guidato fino allo scorso aprile). La pausa per gli impegni delle nazionali gioca a favore del neo tecnico grigiososso che esordirà domenica 20 ottobre in casa della Juve Stabia:avrà a disposizione una decina di giorni per conoscere l’ambiente, il gruppo e cominciare così a trasmettere le sue idee a una rosa che presenta potenzialità indiscutibili.