Sempre meno edifici inquinanti, per prima volta sotto 50% (Di giovedì 10 ottobre 2024) Migliorano in modo significativo le prestazioni energetiche del parco edilizio nazionale certificato nel 2023: la percentuale di edifici nelle classi energetiche meno efficienti (F e G) scende sotto il 50% per la prima volta dall'inizio delle rilevazioni. È quanto emerge dal V Rapporto annuale sulla Certificazione energetica degli edifici, realizzato da Enea e Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente, sulla base degli Attestati di prestazione energetica (Ape). Nel 2023 sono stati registrati 1,1 milioni di Ape: la quota più consistente è stata emessa in Lombardia (21,7%), seguita da Piemonte (9,2%) e Veneto (8,7%). Quotidiano.net - Sempre meno edifici inquinanti, per prima volta sotto 50% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Migliorano in modo significativo le prestazioni energetiche del parco edilizio nazionale certificato nel 2023: la percentuale dinelle classi energeticheefficienti (F e G) scendeil 50% per ladall'inizio delle rilevazioni. È quanto emerge dal V Rapporto annuale sulla Certificazione energetica degli, realizzato da Enea e Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente, sulla base degli Attestati di prestazione energetica (Ape). Nel 2023 sono stati registrati 1,1 milioni di Ape: la quota più consistente è stata emessa in Lombardia (21,7%), seguita da Piemonte (9,2%) e Veneto (8,7%).

