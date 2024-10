Unlimitednews.it - Schifani “La salute mentale è una priorità per la Regione Siciliana”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “I pregiudizi sulla, radicati nell’immaginario collettivo, influenzano ancora moltissime persone causando isolamento sociale, discriminazioni e violazioni dei diritti, in famiglia, a scuola e nei luoghi di lavoro. Lalotta e continuerà a lottare contro questi pregiudizi, stando sempre al fianco di chi soffre”. È il messaggio che il presidente dellaRenatoha lanciato questa mattina in apertura dell’incontro che si è svolto al Policlinico di Palermo inserito tra gli eventi organizzati dalla fondazione Tommaso Dragotto in occasione della Giornata mondiale della. “Il nostro impegno è di garantire l’assistenza a chi soffre di questa malattia e che ha pagato l’isolamento. La nostra attenzione è senza se e senza me. Dobbiamo fare in modo che tutta la politica faccia sistema”.