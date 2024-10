Lanazione.it - Sanità in lutto, è morta la dottoressa Gilda Barbiroglio

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 -inper la morte di. “ha servito con slancio e perseveranza le attività dei Laboratori di Anatomia Patologica dell’Azienda Usl Toscana Centro, in collaborazione con i Dipartimenti Oncologico e delle Professioni Sanitarie Tecniche Sanitarie – si legge nella nota che esprime il cordoglio dei colleghi -. Per molti anni, soprattutto in seguito alla riorganizzazione aziendale, ha attivamente contribuito al progetto di accentramento della citologia presso il Laboratorio di Pescia”. “È stata filo conduttore e guida attenta, memoria storica delle vicissitudini aziendali nell’evoluzione dell’Anatomia Patologica, sempre professionale e mai restia ad affrontare nuove sfide tecnologiche in ambito sia laboratoristico sia gestionale.