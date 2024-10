Salute mentale. In scena Memoria. Imperfetta (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si chiama Memoria Imperfetta, lo spettacolo con cui la Salute mentale di Arezzo torna in scena. Sul palco del teatro Pietro Aretino il lavoro della psichiatra Alessandra Pennacchioni portato in scena da Diesis Teatrango. Il Servizio di Salute mentale di Arezzo compie infatti 50 anni. Connesso al convegno promosso dalla Asl, l’Associazione Vivere insieme ha organizzato un appuntamento teatrale. Entrambi gli eventi oggi nella Giornata Mondiale della Salute mentale: il convegno la mattina nell’auditorium del San Donato, lo spettacolo alle 19 al teatro Pietro Aretino in via Bicchieraia. L’associazione Vivere Insieme costituitasi per volontà di familiari di persone con problemi di Salute mentale, è presente nel territorio aretino dagli anni 90 in rete con il Servizio. Lanazione.it - Salute mentale. In scena Memoria. Imperfetta Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si chiama, lo spettacolo con cui ladi Arezzo torna in. Sul palco del teatro Pietro Aretino il lavoro della psichiatra Alessandra Pennacchioni portato inda Diesis Teatrango. Il Servizio didi Arezzo compie infatti 50 anni. Connesso al convegno promosso dalla Asl, l’Associazione Vivere insieme ha organizzato un appuntamento teatrale. Entrambi gli eventi oggi nella Giornata Mondiale della: il convegno la mattina nell’auditorium del San Donato, lo spettacolo alle 19 al teatro Pietro Aretino in via Bicchieraia. L’associazione Vivere Insieme costituitasi per volontà di familiari di persone con problemi di, è presente nel territorio aretino dagli anni 90 in rete con il Servizio.

Il Servizio di Salute Mentale di Arezzo compie 50 anni. Connesso al convegno promosso dalla Asl Tse, l'Associazione Vivere insieme ha organizzato un appuntamento teatrale. Entrambi gli eventi il 10 ottobre, Giornata Mondiale della Salute Mentale: il convegno la mattina nell'auditorium del San...

Memoria Imperfetta - la salute mentale torna in scena - Attraverso elementi autobiografici e collettivi, la narrazione ripercorre la storia del servizio dal 1974 a oggi, intrecciandola con gli eventi sociali, politici e culturali più significativi degli ultimi decenni. Ho cominciato a scrivere e in quelle pagine sentivo che, insieme a me, c’erano tutte quelle persone che il mio lavoro mi ha fatti incontrare, quelle da cui ho imparato e con cui ho ... (Lanazione.it)

