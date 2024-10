Lanazione.it - Ritardi sui lavori al PalaTerme. Il Comune chiede delle risposte

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 10 ottobre 2024 – Una infiltrazione d’acqua ha reso impraticabile il campo da basket del PalaBellandi, ex PalaVinci, costringendo gli Herons a trasferirsi a Massa e Cozzile per potersi allenare. Andrea Luchi, presidente della squadra di basket, non ha gradito affatto l’episodio, in un momento assai delicato per l’impossibilità di utilizzare ile ha fatto un intervento polemico sui social network. Il responsabile della società parla dei principali impianti cittadini proprio per affrontare le problematiche di questa struttura, dove idi ristrutturazione hanno già accumulato più di un mese di ritardo. “Buongiorno – ha scritto Luchi su Facebook –. Questo non è un post politico. Non è nemmeno il post di un presidente di società.