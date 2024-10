Anteprima24.it - Riqualificazione lampo per il bocciodromo comunale a S.Agata

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Verra? inaugurato domani pomeriggio, alle ore 18, ilin via Cigliano della frazione S.Irpina. La struttura, per anni in stato di totale abbandono e degrado, e? stata completamente riqualificata grazie a un intervento voluto e portato avanti con determinazione dall’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Moretti. Il progetto e? stato approvato dalla giuntail 14 luglio del 2023, in un solo anno amministrazione e uffici sono riusciti a recuperare le somme necessarie, una cifra complessiva di 131.754 euro, a bandire la gara, aggiudicare l’appalto e a consegnare l’opera ai cittadini. “Un intervento, quando si hanno idee e soprattutto volonta? di realizzarle, i risultati si vedono.