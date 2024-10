Quotidiano.net - Relitto sommergibile Scirè sacrario militare, ok dalla Camera

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Via libera delladei deputati, con 241 sì e 1 astenuto, alla proposta di legge che riconosce ildel regio, affondato il 10 agosto 1942 nella baia di Haifa nel territorio dello Stato di Israele, come "subacqueo". Una sintesi trovata tra maggioranza e opposizione ha inserito nel testo questa premessa: il riconoscimento è necessario "al fine di onorare i marinai italiani che hanno perso la vita in un conflitto mondiale per responsabilità dei regimi nazionalsocialista e fascista".