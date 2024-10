Rebecca: prima di Amici ha partecipato in tv alla coreografia più discussa dell’anno (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rebecca Ferreri di Amici è una delle ballerine di Deborah Lettieri, vanta un corteggiatore all’interno della scuola ed è molto amata sui social. Il suo volto però lo avevamo già visto tutti ancor prima che arrivasse da Maria De Filippi, solo che probabilmente non ce lo ricordavamo. E quando dico TUTTI, intendo proprio TUTTI, dato che ha partecipato alla coreografia televisiva più discussa del 2024: il ballo del qua qua con John Travolta al Festival di Sanremo. Proprio Rebecca Ferreri, da tempo nel corpo di ballo di VivaRai2, è stata una papera che ha danzato con John Travolta il ballo che ha fatto discutere tutta Italia. Un video che ora gira illegalmente online dato che l’attore americano ai tempi rifiutò di firmare la liberatoria. Biccy.it - Rebecca: prima di Amici ha partecipato in tv alla coreografia più discussa dell’anno Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)Ferreri diè una delle ballerine di Deborah Lettieri, vanta un corteggiatore all’interno della scuola ed è molto amata sui social. Il suo volto però lo avevamo già visto tutti ancorche arrivasse da Maria De Filippi, solo che probabilmente non ce lo ricordavamo. E quando dico TUTTI, intendo proprio TUTTI, dato che hatelevisiva piùdel 2024: il ballo del qua qua con John Travolta al Festival di Sanremo. ProprioFerreri, da tempo nel corpo di ballo di VivaRai2, è stata una papera che ha danzato con John Travolta il ballo che ha fatto discutere tutta Italia. Un video che ora gira illegalmente online dato che l’attore americano ai tempi rifiutò di firmare la liberatoria.

