Reazione a Catena gli hanno fatto un regalo | polemica sull' ultima parola | Guarda

I "Mici di mare", campioni in carica di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono stati sfidati questa sera da "Gli Sconcertati", team composto da Gabriele, Fabio e Walter. "Abbiamo scelto questo nome - hanno spiegato - perché abbiamo deciso di partecipare a questo programma a un concerto che poi è stato annullato e quindi eravamo rimasti sconcertati". Ad avere la meglio all'Intesa vincente sono stati gli sfidanti, che hanno centrato 6 parole contro le 3 dei campioni. "Gli Sconcertati" sono arrivati all'ultima Catena con 136mila euro. Poi, dopo vari dimezzamenti, il montepremi è sceso a 4.250 euro, che è poi la cifra con cui i nuovi campioni sono arrivati all'ultima parola.

