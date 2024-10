Ragazzina di 13 anni rimane incinta: quando scoprono di chi è il bambino è choc (Di giovedì 10 ottobre 2024) Social. Ragazzina di 13 anni rimane incinta: quando scoprono di chi è il bambino è choc. La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Un racconto del terrore che ha come protagonista una ragazza di 13 anni appena, rimasta incinta. Secondo quanto è stato appurato, la Ragazzina era arrivata in ospedale al settimo mese di gravidanza nel luglio dello scorso anno, accompagnata dalla madre. quando le avevano chiesto chi fosse il padre del bambino che stava per nascere, lei aveva parlato prima di un compagno di scuola, poi di una chat di incontri. Purtroppo poi si è giunti ad una verità sconvolgente. Tvzap.it - Ragazzina di 13 anni rimane incinta: quando scoprono di chi è il bambino è choc Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Social.di 13di chi è il. La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Un racconto del terrore che ha come protagonista una ragazza di 13appena, rimasta. Secondo quanto è stato appurato, laera arrivata in ospedale al settimo mese di gravidanza nel luglio dello scorso anno, accompagnata dalla madre.le avevano chiesto chi fosse il padre delche stava per nascere, lei aveva parlato prima di un compagno di scuola, poi di una chat di incontri. Purtroppo poi si è giunti ad una verità sconvolgente.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piacenza - ragazzina di 14 anni muore schiacciata da un autobus fuori da scuola - La dinamica non è ancora chiara, non è escluso che l'adolescente, che frequentava un istituto superiore, stesse tentando di raggiungere di corsa il mezzo che però stava ripartendo, e aveva appena chiuso le porte, dopo aver caricato altri studenti. Piacenza, 10 ottobre 2024 - Una ragazzina di 14 anni è morta oggi pomeriggio a Piacenza dopo essere stata schiacciata da un autobus fuori da scuola. (Quotidiano.net)

Padova - ragazzina di 12 anni investita da un treno merci : è gravissima - L’incidente è avvenuto a una passaggio a livello: forse non si è fermata e ha attraversato malgrado lo stop. (Repubblica.it)

Ragazzina di 12 anni investita da un treno a Padova in via Friburgo : è ricoverata in gravi condizioni - Un treno merci ha investito una ragazzina di 12 anni a Padova, nei pressi di un passaggio a livello in via Friburgo: la giovane è in gravi condizioni. (Notizie.virgilio.it)