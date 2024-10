Ragazzina di 12 anni investita da un treno a Padova in via Friburgo: è ricoverata in gravi condizioni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un treno merci ha investito una Ragazzina di 12 anni a Padova, nei pressi di un passaggio a livello in via Friburgo: la giovane è in gravi condizioni Notizie.virgilio.it - Ragazzina di 12 anni investita da un treno a Padova in via Friburgo: è ricoverata in gravi condizioni Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Unmerci ha investito unadi 12, nei pressi di un passaggio a livello in via: la giovane è in

Ragazzina di 13 anni resta incinta del padre e la mamma sapeva tutto - il procuratore : “Va condannato a 10 anni” - La donna però è finita a sua volta sotto accusa per non avere impedito la violenza del marito verso la figlia. Come riporta il Corriere della sera, la 13enne inizialmente aveva fornito risposte evasive sull’identità di chi fosse il padre del bambino. L’esame del Dna sul feto aveva poi confermato che era lui il padre del bambino che poi è stato dato in adozione. (Thesocialpost.it)

Ragazzina di 13 anni resta incinta del padre - lui la violenta anche in ospedale - Ha stuprato ripetutamente la figlia di 13 anni, persino mentre era in ospedale, incinta dopo i suoi abusi. . Solo una telecamera nascosta, installata dagli investigatori all’ospedale ginecologico Sant’Anna di Torino dove la giovane era ricoverata, aveva potuto svelare la violenza e la paternità di quel bambino che portava in grembo. (Tpi.it)

Investita una ragazzina di 13 anni in zona Romolo a Milano : stava tornando a casa da scuola - Stava rientrando a casa da scuola la ragazzina di 13 anni che nel pomeriggio di oggi giovedì 13 ottobre è stata investita da un'auto in viale Cassala a Milano. L'incidente a pochi passi dalla fermata della metropolitana M1 di Romolo.Continua a leggere . (Fanpage.it)