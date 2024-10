Processo per la strage del Mottarone, per il giudice è tutto da rifare: il perché della decisione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il giudice annulla il procedimento sulla strage del Mottarone, richiedendo alla Procura di rivedere le imputazioni e ripartire da zero con il Processo Notizie.virgilio.it - Processo per la strage del Mottarone, per il giudice è tutto da rifare: il perché della decisione Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilannulla il procedimento sulladel, richiedendo alla Procura di rivedere le imputazioni e ripartire da zero con il

Azzerato il processo per la strage del Mottarone: dieci mesi buttati via per un dissidio tra Gup e Procura

Sono stati arrestati alcuni membri del personale della funivia, accusati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Il processo per la strage del Mottarone deve ripartire da zero Nel procedimento che vede indagati, tra gli atri, Gabriele Tadini capo servizio dell'impianto del Mottarone, Luigi Nerini amministratore unico dell'impianto Ferrovie del Mottarone ed Enrico Perocchio

Si torna al punto di partenza: papocchio sul processo per la strage del Mottarone

Si torna al punto di partenza e il procedimento sulla strage del Mottarone è tutto da rifare. Per la procura l'accoglimento del «suggerimento» della gup determinerebbe «necessariamente una riduzione della contestazione, con possibile 'vulnes' del principio di irretrattabilità dell'azione penale» e la modifica al capo di imputazione, riducendo la contestazione a carico degli imputati

